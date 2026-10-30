Merchants Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Merchants Bancorp hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.970 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 392.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merchants Bancorp 352.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch