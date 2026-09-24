Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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24.09.2026 14:55:00
Mercedes will offenbar 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen
Mercedes-Benz GroupMercedes muss radikal sparen, nun liegen nach einem Medienbericht konkrete Zahlen vor. Der Vorstand droht offenbar mit Werksschliessungen, falls es keine Einigung gibt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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