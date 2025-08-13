Mercedes weckt Kaufinteresse bei BNP für Fuhrparkdienstleister Athlon

FRANKFURT/STUTTGART (awp international) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat offenbar Interesse geweckt für einen möglichen Verkauf seiner Flottenmanagementtochter Athlon. Der Dax -Konzern sei dazu in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem französischen Bankhaus BNP Paribas , berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ein solches Geschäft könnte den Dienstleister rund um Leasing und Fuhrparkmanagement mit rund einer Milliarde Euro bewerten, hiess es.

In trockenen Tüchern sei der Deal aber noch nicht. Andere Parteien hätten ebenfalls Interesse signalisiert. Ein Mercedes-Sprecher sagte, der Konzern prüfe fortlaufend strategische Optionen für sein Geschäft, einschliesslich Athlon. Weitere Angaben wollte er nicht machen.

Ein Verkauf des Leasingdienstleisters sei Teil einer breiter angelegten Überprüfung, hiess es bei Bloomberg weiter. Berichte über entsprechende Sondierungen hatte es bereits gegeben. Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile./men/mne/jha/