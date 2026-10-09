Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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09.10.2026 17:51:00
Mercedes: Warum der Streit um die 35-Stunden-Woche die gesamte Industrie betrifft
Mercedes-Benz GroupMercedes steckt in der wohl tiefsten Krise seit Jahrzehnten. Nun droht der Vorstand mit Werksschliessungen und will die 35-Stunden-Woche abschaffen. Die Machtprobe mit der Gewerkschaft hat Folgen für die gesamte Branche.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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