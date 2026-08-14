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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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14.08.2026 17:21:00

Mercedes: US-Gouverneurin Gretchen Whitmer fordert Cem Özdemir zu Einsatz für Arbeitnehmerrechte auf

Mercedes-Benz Group
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Eine US-Gouverneurin setzt Mercedes unter Druck: Gretchen Whitmer fordert, dass Ministerpräsident Cem Özdemir sich in einen Streit um Arbeitnehmerrechte im US-Werk Alabama einschaltet. Dahinter stecken Vorwürfe der US-Gewerkschaft UAW.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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