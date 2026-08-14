Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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14.08.2026 17:21:00
Mercedes: US-Gouverneurin Gretchen Whitmer fordert Cem Özdemir zu Einsatz für Arbeitnehmerrechte auf
Mercedes-Benz GroupEine US-Gouverneurin setzt Mercedes unter Druck: Gretchen Whitmer fordert, dass Ministerpräsident Cem Özdemir sich in einen Streit um Arbeitnehmerrechte im US-Werk Alabama einschaltet. Dahinter stecken Vorwürfe der US-Gewerkschaft UAW.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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