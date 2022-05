Mercedes: Rekord bei E-Autos

Der schwäbische Autobauer Mercedes-Benz hat erstmals mit einem E-Auto die 1000-Kilomtermarke geknackt. Die E-Autos der Premiummarke sollen immer effizienter werden: Hohe Reichweite bei geringem Stromverbrauch.

Mit dem zu Jahresbeginn vorgestellten Prototyp „Vision EQXX“ fuhren die Stuttgarter im schwäbischen Sindelfingen los, überquerten anschliessend die Schweizer Alpen, passierten Norditalien und kamen abends im französischen Cassis an der Côte d’Azur an. Für die 1008 gefahrenen Kilometer verbrauchte das Vehikel lediglich 8,7 Kilowattstunden (kWh) pro hundert Kilometer und musste so nicht nachgeladen werden – ein Rekord.

Doch auf den Streckenrekord komme es weniger an als auf den geringen Stromverbrauch, erklärte Mercedes-Benz. Übertragen auf Verbrennermotoren wäre das ein Verbrauch von rund einem Liter. Derzeit brauchen Elektroautos laut Mobilitätsdienstleister DKV im Schnitt 15 kWh pro 100 Kilometer. Bei den schweren Mercedes-Premiummodellen seien es im Strassenbetrieb gut 20 kWh. In der Serienproduktion solle es „in Richtung zehn“ heruntergehen. Das soll ab 2024 möglich sein.

Hoher Auftragsbestand

Die Vision von Mercedes-Benz eines effizienten Elektroautos mit Rekordreichweite habe den Praxistest bestanden, hiess es. Der Forschungswagen sei der effizienteste Mercedes, der jemals gebaut worden sei. Das Technologieprogramm, das dahinterstehe, markiere einen Meilenstein in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Die Blaupause für die Zukunft des Automobilbaus, solle in zwei, drei Jahren Eingang in Serienmodelle finden.

Das Fahrzeug setze Massstäbe für Energieeffizienz durch verbesserte Batterietechnik, den Einsatz von Leichtbaumaterial, Reifen mit geringem Rollwiderstand sowie dank „weltbester Aerodynamik“, erklärte Mercedes-Benz. Es wurde in einer Rekordzeit von nur 18 Monaten erfunden – im Vergleich zu 40 Monaten für Hauptmodelltypen. Bedenken über zu geringe Reichweite halten neben hohen Preisen und zu wenig Lademöglichkeiten viele Verbraucher noch vom Umstieg auf emissionsfreie Elektroautos ab. Neben Mercedes-Benz arbeiten mehrere Firmen an Lösungen.

Mercedes-Benz-Aktie testet Abwärtstrend

Die Aktie von Mercedes-Benz befindet sich seit Ende November 2021 in einem Abwärtstrend. Das Jahrestief 2022 bei knapp 55 Euro bildete Anfang März den Tiefpunkt der Abwärtsbewegung. Seitdem erholt sich der Titel und testet die Abwärtstrendlinie bei rund 69 Euro. Die jüngste Erholung wird begleitet von einem steigenden MACD (Momentum). Der nächste Widerstand liegt an der 200-Tagelinie (rot) etwas oberhalb von 73 Euro.

