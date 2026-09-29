Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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29.09.2026 14:05:00
Mercedes: Neue Homeoffice-Regelung soll Produktivität im Büro steigern
Mercedes-Benz GroupMercedes will die Arbeitskosten in Deutschland senken und die Produktivität erhöhen. Eine neue Vereinbarung mit dem Betriebsrat soll dazu beitragen: Führungskräfte dürfen ihre Mitarbeiter wieder für vier Tage die Woche ins Büro zurückbeordern.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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