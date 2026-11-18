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18.11.2026 14:00:45
Mercedes erwartet vom ersten C 111 Supersportwagen Millionen für sein Museum
Mercedes-Benz C 111-II aus dem Jahr 1970. (Bild zVg)">
Während Mercedes-Benz damit droht, neue Investitionen in seine deutschen Produktionsstandorte auf Eis zu legen, soll der Verkauf eines Mercedes-Benz C 111-II von 1970 einen zweistelligen Millionenbetrag für die Zukunft des Mercedes-Museums einbringen. Für zahlungskräftige Fans ist dies die einzige Chance in den nächsten 25 Jahren.
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Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
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Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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