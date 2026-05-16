Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.05.2026 20:15:36
Mercedes-Chef offen für Ausbau von Rüstungsgeschäft
STUTTGART (awp international) - Mercedes-Benz -Chef Ola Källenius ist offen für einen Ausbau des Rüstungsgeschäfts des Autobauers. Dies müsse aber "wirtschaftlich sinnvoll" sein, sagte Källenius dem "Wall Street Journal" nach Angaben des Blattes. "Die Welt ist unberechenbarer geworden, und ich denke, es ist absolut klar, dass Europa sein Verteidigungsprofil stärken muss", sagte er. "Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit."
Källenius zufolge könnten die Stärken von Mercedes als Grossserienhersteller dem Unternehmen helfen, im Bereich der militärischen Ausrüstung direkter tätig zu werden. "Was Automobilhersteller ausserordentlich gut können - und wir sind gut darin - ist die Herstellung hochwertiger Präzisionsmaschinen in grösseren Stückzahlen", sagte er dem "Wall Street Journal".
Källenius prognostizierte nach Angaben des Blattes, dass das Verteidigungsgeschäft im Vergleich zur Herstellung von Pkw und Transportern nur einen geringen Anteil des Geschäfts ausmachen werde. Allerdings "könnte es sich um eine wachsende Nische handeln, die auch zu unseren Geschäftsergebnissen beitragen könnte", sagte er. "Wir werden also sehen."
Mercedes-Benz spricht von strategischem Entwicklungsfeld
Mercedes-Benz verwies auf Anfrage darauf, das Unternehmen entwickle und produziere grundsätzlich zivile Fahrzeuge. Die Aktivitäten im Sicherheits- und Verteidigungsbereich seien ein strategisches Entwicklungsfeld, das aktiv und in Kooperation mit Partnern weiter gestaltet werde.
"Mit modifizierbaren Fahrzeugen für Sicherheits- und Verteidigungseinsätze stärken wir seit Jahrzehnten die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Europas und der Nato - und sichern gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit und Arbeitsplätze an unseren Standorten", hiess es. Seit vielen Jahren würden auch Fahrgestelle an spezialisierte Firmen geliefert, "die diese in eigener Verantwortung und unter eigener Marke für militärische Anwendungen ausbauen und vermarkten".
Autobauer und Zulieferer prüfen einen Einstieg
Die deutsche Autoindustrie zeigt angesichts steigender Militärausgaben ein wachsendes Interesse an der Rüstungsbranche. Sowohl Autobauer als auch Zulieferer prüfen einen Einstieg oder planen diesen bereits. Die Absatzschwäche der deutschen Autobranche und der Wandel zur Elektromobilität treffen viele Unternehmen, während die Rüstungsindustrie wegen internationaler Konflikte starke Zuwächse verzeichnet und expandiert.
Experten zufolge bieten sich für die kriselnde Auto-Zulieferbranche Chancen in der Rüstungsindustrie, etwa bei der Fertigung von Karosserieteilen, Antriebskomponenten sowie Fahrzeug- und Assistenzsystemen. Es handelt sich also um einen branchenweiten Trend, bei dem Autohersteller und -zulieferer die Rüstungsindustrie als mögliche Diversifizierungsstrategie in Betracht ziehen./sl/DP/mis
Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt
Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Finanzielle Bildung vorantreiben
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst unter 24'000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen schlussendlich tiefer
Der heimische Markt kam am Freitag kaum vom Fleck. Der deutsche Leitindex zeigte sich vor dem Wochenende tiefrot. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.