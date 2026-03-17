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17.03.2026 22:00:36

Mercedes-Benz will Logistikzentrum in Wetzikon 2027 schliessen

Mercedes-Benz Group
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Zürich (awp) - Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz plant einen Abbau in der Schweiz: Das Logistikzentrum in Wetzikon soll per Ende Januar 2027 schliessen. Betroffen wären mehr als 60 Mitarbeitende.

Grund dafür sind laut einer Mitteilung vom Dienstag veränderte Marktbedingungen und der technologische Wandel in der Autobranche. Diese machten eine Konsolidierung des europaweiten Logistiknetzwerks nötig. Künftig sollen Schweizer Servicepartner und Grosskunden vom nahegelegenen Logistikzentrum im süddeutschen Reutlingen aus mit Ersatzteilen beliefert werden.

Von der geplanten Schliessung wären rund 60 Mitarbeitende betroffen. Sie wurden heute persönlich über die Absicht informiert. Das Unternehmen habe ein Konsultationsverfahren eingeleitet.

Mercedes-Benz betont, dass im Falle einer Schliessung ein Sozialplan greifen würde. Dieser sieht unter anderem Abfindungen, Möglichkeiten zur Frühpensionierung, Outplacement-Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche vor.

Ein kleiner Teil der Aufgaben könne zudem an den Standort Schlieren oder ins europäische Ausland verlagert werden. Ein endgültiger Beschluss zur Schliessung steht noch aus.

awp-robot/ls/

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