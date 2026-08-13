Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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13.08.2026 06:58:00
Mercedes-Benz: Warum die V-Klasse zum Desaster werden könnte
Mercedes-Benz GroupDie Vans haben Mercedes-Chef Ola Källenius in den vergangenen Jahren mit zweistelligen Renditen geholfen. Das dürfte bald vorbei sein. Elektro und Luxus werden auch hier zum Problem.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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