STUTTGART (awp international) - Mercedes-Benz: Verträge zum Athlon-Verkauf an BNP Paribas unterzeichnet Der Autobauer Mercedes-Benz hat eigenen Angaben zufolge im April die Verträge mit der französischen Bank BNP Paribas zum Verkauf seiner Leasingtochter Athlon unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion stehe unter dem Vorbehalt des Erhalts sämtlicher erforderlicher behördlicher Genehmigungen und werde für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet, hiess es im Zwischenbericht zum ersten Quartal des Stuttgarter Dax -Konzerns. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben. Mercedes-Finanzchef Harald Wilhelm sagte in einer Telefonkonferenz aber, dass dem Konzern durch den Verkauf bis zu eine Milliarde Euro zufliessen könnte.

2016 von Rabobank erworben

Mercedes hatte Athlon 2016 von der niederländischen Rabobank für 1,1 Milliarden Euro erworben und wollte die Firma in das eigene Fuhrparkmanagement integrieren. BNP Paribas hat mit dem Anbieter Arval bereits ein Standbein in dem Geschäft.

Athlon bietet ein sogenanntes Full-Service-Leasing für Gewerbetreibende an. Alle benötigten Dienstleistungen rund um das Leasing wie das Management von Tankkarten, Reparatur, Schäden und Service sind dabei in einem Paket und in einer Rate enthalten. Athlon übernimmt dabei die Koordination und Abwicklung der verschiedenen Leasingbestandteile./rwi/DP/men