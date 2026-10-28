Mercedes-Benz startet neues Abfindungsprogramm

DOW JONES--Mercedes-Benz wird den Mitarbeiterstamm ausserhalb der Produktion in Deutschland weiter über freiwillige Abfindungen reduzieren. Ab Dezember 2026 wird erneut das eine entsprechendes Programm für die indirekten Bereiche aufgelegt, wie der DAX-Konzern anlässlich der Mitteilung zum Ergebnis des dritten Quartals mitteilte. "Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, reaktiviert Mercedes-Benz das freiwillige Abfindungsprogramm", ergänzte ein Sprecher auf Nachfrage. Es gelte weiterhin das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit - sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen. Konkrete Angaben über den Umfang des Programms machte der Konzern zunächst nicht.

In den ersten neun Monaten 2026 verzeichnete Mercedes-Benz Mittelabflüsse von rund 1,1 Milliarden Euro für Restrukturierungsmassnahmen, was vor allem mit dem freiwilligen Abfindungsprogramm in Deutschland zusammenhängt. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts sackte auch deswegen per Ende September auf 3,1 Milliarden von 5,6 Milliarden Euro.

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October 28, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)