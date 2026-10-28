|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 07:43:40
Mercedes-Benz startet neues Abfindungsprogramm
DOW JONES--Mercedes-Benz wird den Mitarbeiterstamm ausserhalb der Produktion in Deutschland weiter über freiwillige Abfindungen reduzieren. Ab Dezember 2026 wird erneut das eine entsprechendes Programm für die indirekten Bereiche aufgelegt, wie der DAX-Konzern anlässlich der Mitteilung zum Ergebnis des dritten Quartals mitteilte. "Um die erforderlichen strukturellen Anpassungen weiterhin verantwortungsvoll und sozialverträglich gestalten zu können, reaktiviert Mercedes-Benz das freiwillige Abfindungsprogramm", ergänzte ein Sprecher auf Nachfrage. Es gelte weiterhin das Prinzip der doppelten Freiwilligkeit - sowohl die Beschäftigten als auch das Unternehmen müssten einem Ausscheiden zustimmen. Konkrete Angaben über den Umfang des Programms machte der Konzern zunächst nicht.
In den ersten neun Monaten 2026 verzeichnete Mercedes-Benz Mittelabflüsse von rund 1,1 Milliarden Euro für Restrukturierungsmassnahmen, was vor allem mit dem freiwilligen Abfindungsprogramm in Deutschland zusammenhängt. Der Free Cash Flow des Industriegeschäfts sackte auch deswegen per Ende September auf 3,1 Milliarden von 5,6 Milliarden Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/kla/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
28.10.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich fester (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Trübere Aussichten bei Mercedes-Benz: Abhängigkeit von China soll sinken (AWP)
|
28.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Jefferies & Company Inc.: Buy-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mercedes and Stellantis struggle to revive fortunes despite cost cuts and new models (Financial Times)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Mercedes-Benz Group am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen freundlich - Nikkei stark
An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.