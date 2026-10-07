Mercedes-Benz Q3 Total Sales Down 6%

(RTTNews) - German luxury vehicle major Mercedes-Benz Group AG (MBGAF) reported Wednesday weak sales in its third quarter with 6 percent lower car and van sales, hurt by persistently challenging market conditions in China.

Mercedes-Benz Group sold 491,700 cars and vans in the third quarter, down 6 percent from last year. Sales of all-electric passenger cars and vans (BEVs) increased by 52 percent to 78,100 from last year.

Mercedes-Benz Cars sales in the quarter reached 407,200 units, a drop of 8 percent year-over-year, driven by continued growth in Europe and North America. Meanwhile, total sales of Mercedes-Benz Cars outside China increased.

Mercedes-Benz Cars achieved a new sales record for all-electric vehicles in the third quarter, with an increase of 61 percent from last year.

Sales in the top-end segment reached 53,900 vehicles in the third quarter, representing 13.2 percent of total Mercedes-Benz Cars sales.

Passenger car sales declined 8 percent, primarily due to the challenging market environment in China.

Further, worldwide sales of Mercedes-Benz Vans reached 84,400 units in the third quarter, up 1 percent from last year, eVan sales increased by 12 percent from last year. The commercial van segment grew by 4 percent to 73,500 from last year.

In Thursday's trading in Germany, Mercedes-Benz shares were losing around 3.9 percent to trade at 39.12 euros.