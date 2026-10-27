Mercedes-Benz kassiert Margenprognose 2026 - China belastet zunehmend

DOW JONES--Mercedes-Benz kassiert wegen eines zunehmend schwierigeren Marktumfeldes in China und höherer Kosten im Schlussquartal auch den Margenausblick für dieses Jahr. Mercedes-Benz Cars erwartet nun laut Mitteilung eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent. Bisher hatte der DAX-Konzern 3 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Das EBIT der Mercedes-Benz Group werde nun auf dem Niveau des Vorjahres erwartet - bisher hatten die Stuttgarter einen Wert deutlich über dem Niveau des Vorjahres in Aussicht gestellt.

"Neben dem zunehmend herausfordernden Marktumfeld in China erwartet die Mercedes-Benz Group höhere Kosten im vierten Quartal, inklusive höherer Materialkosten", so das Unternehmen.

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October 27, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)