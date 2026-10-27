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27.10.2026 10:21:37
Mercedes-Benz kappt Prognose wegen schwachen China-Geschäfts und hoher Kosten
STUTTGART (awp international) - Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und wegen hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwarte der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material, wie das Dax -Unternehmen überraschend am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion vier Prozent.
So dürfte im Pkw-Geschäft die viel beachtete um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge 2026 nun nur noch 2 bis 3 Prozent erreichen statt den bisher angepeilten 3 bis 5 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte demnach nur noch auf dem Niveau des Vorjahres liegen statt deutlich darüber. Eigentlich sollte es deutlich steigen, weil Mercedes im vergangenen Jahr hohe Kosten für einen Stellenabbau hatte. Auch beim freien Finanzmittelzufluss haben sich die Aussichten 2026 eingetrübt./men/mis
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