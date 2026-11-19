Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Grosshandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 11:57 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.3 Prozent auf 38.83 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9.47 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 387’324 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 büsste die Aktie um 30.8 Prozent ein. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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