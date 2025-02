Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Neutral-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Patrick Hummel sieht keine grösseren Überraschungen - weder in den Resultaten noch im Ausblick. Kleinere Abwärtskorrekturen am Analysenkonsens seien aber für 2025 wahrscheinlich, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Aussagen im Rahmen eines Kapitalmarkttags könnten im Tagesverlauf nochmals die Kurse bewegen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 2.6 Prozent auf 59.61 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 7.73 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 896’355 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 10.8 Prozent zu. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vorlegen.

