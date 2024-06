Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. In einer Telefonkonferenz habe der Autobauer weiter Zuversicht signalisiert für die Margenambitionen der Kernmarke Mercedes, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte verliefen insgesamt planmässig, mit den einzigen negativen Abweichungen in China. In Europa sei bei den Bestellungen eine Besserung erkennbar.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 11:36 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.4 Prozent auf 64.98 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53.89 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 813’910 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 12.6 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht.

