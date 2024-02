Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Bernstein Research bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Für Analyst Daniel Roeska steht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem das Margenziel für 2024 in der Automobil-Sparte im Fokus. Er geht von einem Richtwert von 11 bis 13 Prozent aus. Höhere Werte, etwa 12 bis 14 Prozent dürften positiv überraschen, jeder niedrigere Wert enttäuschen.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:42 Uhr um 1.3 Prozent auf 66.78 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 19.80 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 2’526’297 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 6.8 Prozent zu Buche. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

