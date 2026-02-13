Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’609 0.6%  SPI 18’769 0.5%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’859 0.0%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 5’998 -0.2%  Gold 4’965 0.9%  Bitcoin 51’518 1.2%  Dollar 0.7698 0.0%  Öl 68.0 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Sika: Übernahme von Klebstoffhersteller Akkim - Aktie im Minus
Georg Fischer-Aktie leichter: Verkauf der Casting-Sparte an Nemak abgeschlossen
Basler Kantonalbank-Aktie gibt nach: BKB kündigt Tier-1-Anleihe zum ersten möglichen Termin
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktienempfehlung 13.02.2026 11:22:44

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Mercedes-Benz Group
52.41 CHF 2.89%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet".

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.9 Prozent auf 57.64 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7.56 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 555’804 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 4.0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?