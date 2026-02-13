Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 65 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des deutlichen Margenrückgangs im vierten Quartal habe er seine Profitabilitätsprognose für den Autobauer reduziert, schrieb Philippe Houchois in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Free-Cashflow-Performance und der Ausblick hätten die Situation aber "gerettet".

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 11:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.9 Prozent auf 57.64 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 7.56 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 555’804 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 4.0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.04.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.