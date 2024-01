Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi senkte seine Schätzungen für 2023 und 2024 im Schnitt um vier Prozent. Das schrieb der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/edh





Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:57 Uhr 2.4 Prozent im Plus bei 61.16 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27.53 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’309’876 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 2.2 Prozent zurück. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2024 / 19:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.