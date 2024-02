Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold

Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der erwartungsgemässe Ausblick des Autobauers beinhalte eine Umsatzstagnation sowie einen moderaten Rückgang beim operativen Konzernergebnis (Ebit) und beim Barmittelzufluss, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Zahlen für 2023 beinhalteten angesichts schon vorab veröffentlichter Eckdaten keine Überraschungen. Die angekündigten Auszahlungen an die Aktionäre seien als Zeichen des Vertrauens zu sehen und stimmten überein mit der Positionierung im Premium- und Luxus-Segment.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5.9 Prozent auf 72.10 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 0.14 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 4’091’172 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 15.3 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

