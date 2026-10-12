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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Aktie bewertet 12.10.2026 12:34:44

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Diese Empfehlung gibt Jefferies & Company Inc. für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group
37.67 CHF 3.33%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 52 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller liessen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Massnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei Mercedes-Benz schliesst der Experte weitere Rückstellungen nicht aus.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 12:18 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.1 Prozent auf 39.63 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 16.07 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 330’024 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 29.4 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 28.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,ben bryant / Shutterstock.com
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