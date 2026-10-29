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29.10.2026 11:28:44
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell schwierigen Umfeld gebe es kaum positive Aspekte, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht der Stuttgarter. Kleine Details reichten nicht aus für einen Stimmungsumschwung der Anlegergemeinde hinsichtlich der Gewinn- und Barmittelentwicklung.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 2.0 Prozent im Plus bei 40.64 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 59.96 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 608’720 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 27.6 Prozent. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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