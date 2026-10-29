Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In dem aktuell schwierigen Umfeld gebe es kaum positive Aspekte, schrieb Tim Rokossa in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht der Stuttgarter. Kleine Details reichten nicht aus für einen Stimmungsumschwung der Anlegergemeinde hinsichtlich der Gewinn- und Barmittelentwicklung.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:12 Uhr 2.0 Prozent im Plus bei 40.64 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 59.96 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 608’720 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 27.6 Prozent. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET



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