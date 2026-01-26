Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|
26.01.2026 12:13:44
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:57 Uhr 0.3 Prozent im Plus bei 58.49 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 21.39 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 286’182 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 2.6 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:21
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
