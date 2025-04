Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Halten

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autobauer habe mit seinen Kennziffern die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sieht er die erfolgreiche Umsetzung der Luxusstrategie weiterhin mit zahlreichen Fragezeichen belastet. Zudem belaste das hohe Mass an Unsicherheit - grösstenteils durch die US-Zollpolitik bedingt - die Branchenstimmung.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 16:33 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3.1 Prozent auf 52.25 EUR ab. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’134’395 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor auf Jahressicht 2025 2.9 Prozent.

