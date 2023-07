Mercedes-Benz Group-Aktie: Mercedes Benz stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) stellt am 27.07.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,16 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 38,67 Milliarden EUR gegenüber 36,44 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,83 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 13,55 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 154,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 150,02 Milliarden EUR in den Büchern standen.

