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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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14.09.2026 16:16:00

Mercedes-Benz GLE: Weltweiter Rückruf von mehr als 23.000 SUV

Mercedes-Benz Group
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Bei bestimmten SUV der Baureihe GLE könne plötzlich der Antrieb versagen, deshalb sollen die Fahrzeuge in die Werkstadt. In Deutschland sind laut Mercedes-Benz Tausende Autos betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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