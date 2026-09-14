Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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14.09.2026 15:19:00
Mercedes-Benz GLE: Weltweiter Rückruf von mehr als 23.000 SUV
Mercedes-Benz GroupBei bestimmten SUV der Baureihe GLE könne plötzlich der Antrieb versagen, deshalb sollen die Fahrzeuge in die Werkstadt. In Deutschland sind laut Mercedes-Benz Tausende Autos betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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