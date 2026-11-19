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19.11.2026 10:02:00
Mercedes-Benz-Aufsichtsratschef in Kritik: Was macht Martin Brudermüller beim Papst?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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17:58
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
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17:58
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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17:58
|Schwacher Handel: DAX zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
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16:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
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15:58
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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15:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt (finanzen.ch)
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14:55
|Mercedes-Benz: Droht dem Autobauer ein Verkaufsverbot in den USA? (Spiegel Online)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|11:21
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.