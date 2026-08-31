Daimler Aktie 35276862 / US2338252073
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31.08.2026 09:41:00
Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
Mercedes-Benz startet am Dienstag ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro.
Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.
Im XETRA-Handel am Montag zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie zunächst kaum verändert: Zeitweise steht ein marginaler Gewinn von 0,07 Prozent auf 46,98 Euro an der Kurstafel.
DJG/sha/kla
DOW JONES
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