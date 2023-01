Mercedes-Benz-Aktie: Was Analysten von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) erwarten

Im Dezember 2022 haben 7 Analysten eine Einschätzung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorgenommen.

7 Experten empfehlen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 87,29 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, was einem Anstieg von 25,74 EUR zum aktuellen BMN-Kurs in Höhe von 61,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 85,00 EUR 38,10 16.12.2022 Bernstein Research 85,00 EUR 38,10 14.12.2022 Bernstein Research 85,00 EUR 38,10 09.12.2022 Goldman Sachs Group Inc. 71,00 EUR 15,35 09.12.2022 Deutsche Bank AG 100,00 EUR 62,47 09.12.2022 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 46,22 05.12.2022 RBC Capital Markets 95,00 EUR 54,35 01.12.2022

Redaktion finanzen.ch