Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Prozess um Diesel-Schadenersatz begonnen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische und der deutsche Leitindex können sich am Mittwoch nicht so recht für eine Richtung entscheiden, notieren am Nachmittag aber tiefer. Die US-Börsen notieren am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Asien zeigten sich die wichtigsten Börsen zur Wochenmitte fester.