Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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10.08.2026 16:02:00
Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Grünes Licht für Verkauf eigener Autohäuser
Mercedes-Benz darf seine Autohäuser in Berlin und Brandenburg nach Ansicht der EU-Kommission an die britische Firma Global Auto Holdings (GAHL) verkaufen.
In den Niederlassungen des Stuttgarter DAX-Konzerns arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 1.100 Menschen. Die Transaktion soll demnach Ende dieses Jahres vollzogen werden. GAHL führe bereits seit Jahren Betriebe von Mercedes-Benz in Grossbritannien und in den USA, hatte Mercedes zu den Plänen im Mai mitgeteilt.
Verkaufspläne schon länger bekannt
Dass Mercedes seine Autohäuser verkaufen will, ist schon seit 2024 bekannt. Betroffen waren nach damaligen Angaben von Mercedes-Benz etwa 8.000 Menschen in Deutschland, die in rund 80 Betrieben beschäftigt waren. Nach Protesten der Beschäftigten verkündete Mercedes im Sommer 2024 eine Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat auf wesentliche Eckpunkte für mögliche Betriebsübergänge zu potenziellen Erwerbern.
Die Mercedes-Benz-Aktie verliert via XETRA am Montag zeitweise 0,46 Prozent auf 46,87 Euro.
/tre/DP/he
BRÜSSEL/BERLIN (awp international)
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