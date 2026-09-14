Mercedes-Benz-Aktie leichter: Rückruf für weltweit über 23'000 Autos

Bei den zwischen August 2022 und September 2025 produzierten Diesel- und Hybridautos sei ein Schutzblech falsch verbaut, wie aus der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und dem europäischen Rückrufportal Safety Gate hervorgeht.

Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.

Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde.

Via XETRA verliert die Mercedes-Benz-Aktie zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 46,63 Euro.

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STUTTGART (awp international)