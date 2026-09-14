Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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14.09.2026 14:58:07
Mercedes-Benz-Aktie leichter: Rückruf für weltweit über 23'000 Autos
Mercedes-Benz ruft weltweit 23'606 Fahrzeuge der GLE-Baureihe 167 zurück, darunter 6'772 in Deutschland.
Dadurch könnte die Kraftstoffleitung beschädigt worden sein und Kraftstoff austreten. Die Autos könnten plötzlich ihre Antriebskraft verlieren, also nicht mehr beschleunigen, was die Unfallgefahr steigere.
Mercedes-Benz teilte mit, als Abhilfe würden über die hauseigene Serviceorganisation bei den betroffenen Fahrzeugen das Abschirmblech sowie die Kraftstoffleitung überprüft und nachgearbeitet. Der vorgesehene Werkstattaufenthalt dauere etwa eine Stunde.
Via XETRA verliert die Mercedes-Benz-Aktie zwischenzeitlich 0,11 Prozent auf 46,63 Euro.
/mxx/DP/men
STUTTGART (awp international)
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