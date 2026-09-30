Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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30.09.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag höher
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 40,93 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 40,93 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'352 Punkten notiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,22 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,79 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 591'774 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,33 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2026 bei 40,13 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,94 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 EUR ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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