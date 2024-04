Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag stärker

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im Xetra-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 74,99 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 18'107 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 75,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,00 EUR. Im Xetra-Handel wechselten bis jetzt 900'452 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 77,45 EUR markierte der Titel am 08.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 36,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,93 EUR aus. Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024. Das EPS belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,69 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40.26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.52 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 11,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Wie verbucht Swatch Tiffany-Rechtsfall?

Glencore Xstrata entlässt 35 Mitarbeiter

New York Schluss: Talfahrt gebremst aber nicht gestoppt