Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'450 Punkten liegt. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 41,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 41,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 93'057 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 markierte das Papier bei 62,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,17 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,16 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,95 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -3,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2027 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,46 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie im Minus: Konzern beliefert Logistikriesen

Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Papier Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren gekostet