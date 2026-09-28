Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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28.09.2026 16:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 41,69 EUR zu.
Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 41,69 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'546 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,68 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'200'792 Stück gehandelt.
Am 05.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 62,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 25.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,64 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,16 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.06 Mrd. EUR.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,46 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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