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28.09.2026 12:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Montagmittag

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Montagmittag

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 41,55 EUR nach oben.

Mercedes-Benz Group
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Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,55 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'395 Punkten steht. Bei 41,91 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 582'398 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 33,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2026 Kursverluste bis auf 41,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,31 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2025 mit 3,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 22.10.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 5,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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