Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag nordwärts

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 46,27 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'496 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 46,31 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,76 EUR. Bisher wurden heute 138'599 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,63 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 7,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,17 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 1,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -3,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.15 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 32.06 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 22.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,41 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DZ BANK bescheinigt Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

DAX 40-Wert Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren bedeutet

VW und Mercedes-Benz in der Krise: Diese Strategien sollen deutsche Autoaktien retten