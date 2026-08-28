Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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28.08.2026 12:29:00
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Plus
Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 46,20 EUR zu.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 46,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'520 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 46,43 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 528'604 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.
Am 05.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 62,34 EUR an. Mit einem Zuwachs von 34,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.06.2026 bei 42,63 EUR. Abschläge von 7,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,17 EUR belaufen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,14 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -3,29 Prozent zurück. Hier wurden 32.06 Mrd. EUR gegenüber 33.15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,41 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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