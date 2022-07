Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt an Boden

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im Xetra-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0.9 Prozent auf 56.74 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 13'149 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 57.66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 57.20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 1'488'510 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77.90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Bei 50.19 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11.27 EUR im Jahr 2022 aus.

Die Mercedes-Benz Group (vormals Daimler AG) ist ein global operierender Automobilhersteller. Personenkraftwagen sowie Finanzdienstleistungen bilden das Kerngeschäft des zu den international führenden Autoproduzenten zählenden Konzerns. Die Mercedes-Benz Group vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten auf fünf Kontinenten. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz die Marken Mercedes-AMG und Mercedes-Maybach. Ausserdem bietet der Konzern unter dem Namen Mercedes-EQ verstärkt vollelektrische Fahrzeuge an. Die Muttergesellschaft vereint die Mercedes-Benz AG sowie die Mercedes Benz Mobility AG, die Finanzdienstleistungen und Mobilitätslösungen anbietet, unter einem Dach. Die Daimler Truck AG, die den Bereich der Nutzfahrzeuge umfasst, wurde Ende 2021 als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.

Redaktion finanzen.ch