Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der Xetra-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 66,43 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 18'822 Punkten notiert. Bei 66,66 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,55 EUR. Zuletzt wechselten 40'501 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,59 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,97 EUR. Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,86 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,69 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 35.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von -4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 23.07.2025.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

