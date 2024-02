Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochmittag in Grün

Im Xetra-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 17'573 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 73,39 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,85 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'033'629 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 76,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 4,36 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 32,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,27 EUR. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 22.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 40'261,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41'003,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um -1,81 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 25.04.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

