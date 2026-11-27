Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 38,96 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'411 Punkten liegt. Bei 39,26 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,92 EUR. Bisher wurden heute 79'866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 62,34 EUR markierte der Titel am 05.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 60,01 Prozent Luft nach oben. Am 24.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,09 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,80 Prozent.

Nach 3,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 28.10.2026 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 30.70 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 32.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 18.02.2027 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Aktien von VW, BMW, Mercedes und Porsche: Deutsche Autobauer verlieren bei E-Autos den Anschluss

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren bedeutet

E-Autos in Europa gefragt: BYD- und Tesla-Zulassungen legen kräftig zu