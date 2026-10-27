Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minusbereich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,10 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'345 Punkten steht. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 41,04 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 41,30 EUR. Bisher wurden heute 31'292 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,70 Prozent hinzugewinnen. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,89 EUR ab. Abschläge von 5,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,08 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,50 EUR aus. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32.06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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