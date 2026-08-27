Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,77 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 26'242 Punkten notiert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,98 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,27 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 553'158 Aktien.

Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 39,26 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,63 EUR. Dieser Wert wurde am 29.06.2026 erreicht. Abschläge von 4,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,17 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 0,95 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 33.15 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 22.10.2027.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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