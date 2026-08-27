Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 44,76 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'355 Punkten tendiert. Bei 44,81 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265'619 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2026 bei 62,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 42,63 EUR fiel das Papier am 29.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 4,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,17 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,95 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -3,29 Prozent auf 32.06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 22.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 5,41 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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